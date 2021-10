Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Elektroverteiler beschädigt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Sonntag (17.10.2021), gegen 00:30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam mehrere Stromkästen im Bereich Bauerfeindallee. In ihnen brachten sie pyrotechnische Erzeugnisse zu Explosion. Durch den entstandenen Schaden war die Stromversorgung in mehreren Straßen unterbrochen. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

