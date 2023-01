Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrrad aus Keller gestohlen.

Lippe (ots)

In der Dorotheenstraße verschaffte sich ein Unbekannter am frühen Montagmorgen (23.01.2023) gegen 5.10 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendete er ein gesichertes schwarzes Fahrrad des Herstellers "Cube" mit roten/orangenen Streifen aus dem Keller und trug es aus dem Haus heraus. Eine Zeugin beobachtete, wie der dunkel bekleidete Dieb mit dem gestohlenen Rad in den Garten des Hauses flüchtete. Hinweise zum Einbruchsdiebstahl richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell