Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchter greift mit Hilfe seiner Partnerin Bundespolizisten an

Dortmund - Meckenheim (ots)

Samstagmittag (7. Januar) widersetzte sich ein 26-Jähriger massiv gegen die Festnahme durch Bundespolizisten. Seine 19-Jährige Begleiterin mit Kinderwagen unterstützte ihn dabei.

Gegen 12:30 Uhr hielten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund auf einem Bahnsteig einen jungen Mann an. Die Beamten ermittelten, dass die Staatsanwaltschaft Bonn nach ihm wegen Sachbeschädigung fahnden ließ. Die Einsatzkräfte forderten den, wegen mehrerer Gewaltdelikte bekannten Mann auf, mit zur Wache zu kommen. Noch während der Ansprache beleidigte seine 19-Jährige Begleiterin, die ein Kind in einem Kinderwagen mit sich führte, die Bundespolizisten. Lautstark beschwerte sie sich in abwertender Art- und Weise über die Kontrolle.

Zunächst folgte der Mann aus Meckenheim noch den Beamten, bis er es sich in Höhe der Haupthalle schließlich anders überlegte und sich vehement weigerte weiter zu gehen. Als die Polizisten den 26-Jährigen mit Nachdruck aufforderten den Weg fortzusetzen, begann dieser nach ihnen zu Schlagen und zu treten. Hierbei unterstützte ihn seine serbische Begleiterin, so dass eine Bundespolizistin sie massiv zurückdrängen musste.

Auf der Wache nahmen die Einsatzkräfte wenig später von dem Angreifer Fingerabdrücke und fertigten Fotos an. Zur Beweissicherung sicherten sie zudem die Aufzeichnungen der Kameras aus dem Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei leitete gegen den Angreifer ein Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Seine Begleiterin wird sich wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten müssen.

