POL-SI: 27-Jähriger brach in Wohngebäude ein - Vorläufige Festnahme #polsiwi

POL-SI: 27-Jähriger brach in Wohngebäude ein - Vorläufige Festnahme

Bad Laasphe - Oberndorf (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.08.2022), zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr, ist ein 27-Jähriger in ein Wohngebäude in der Oberndorfer Straße eingebrochen.

Gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Randalierer vor Ort. Die Beamten konnten jedoch keine Person auffinden. Es wurden Beschädigungen an einer Fensterfront und an der Haupteingangstür festgestellt. Die Polizisten fanden innerhalb des Gebäudes einen Stein, mit dem der Täter offenbar die Scheibe eingeworfen hatte.

Gegen 17:30 Uhr erhielten Beamte einen erneuten Einsatz an der Örtlichkeit. Auf der Anfahrt konnte der Beschuldigte bereits angetroffen werden. Wie sich herausstellte, war der Mann zuvor abermals am beziehungsweise im Gebäude gewesen. Der 27-Jährige gab den Einbruch zu. Bei dem Wohngebäude handelt es sich um ein Unterkunftshaus seines ehemaligen Arbeitsgebers. Der 27-Jährige wollte die ihm seiner Meinung nach noch zustehenden Lohnzahlungen im Rahmen des Einbruchs an sich bringen, statt den Klageweg zu beschreiten. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und führte ihn der Polizeiwache Siegen zu. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen später entlassen.

