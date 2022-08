Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schulkind beim Überqueren der Straße von PKW erfasst #polsiwi

Kreuztal-Ferndorf (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.08.2022), gegen 15:30 Uhr, ist ein Schulkind bei dem Überqueren der Marburger Straße in Ferndorf von einem PKW erfasst worden.

Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr die Marburger Straße in Richtung Hilchenbach. An einer Haltestelle hielt zeitgleich ein Schulbus, der zuvor in Richtung Kreuztal fuhr. Der PKW-Fahrer übersah ein Kind, das plötzlich die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte es in eine Klinik.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Vorsicht bei (Schul-)bussen! Seien Sie wachsam, wenn Menschen die Busse verlassen und halten Sie sich an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell