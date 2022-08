POL-SI: Nach Raubdelikt: Zwei Täter gefasst - #polsiwi

Burbach (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (22.08.2022) sind unbekannte Täter in der Daimlerstraße in Burbach in einen Baucontainer eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Sie entwendeten verschiedene Werkzeuge der Marke Bosch. Ersten Schätzungen nach liegt der Gesamtschaden im mittleren vierstelligen ...

