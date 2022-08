Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zweiradfahrer flüchtet und gefährdet Personen- Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen- Weidenau (ots)

Am Montagabend (22.08.2022) gegen 17:30 Uhr ist es nach einer versuchten Verkehrskontrolle im Bereich Weidenauer Straße/ Poststraße zu einer von Fußgängern und Radfahrern Gefährdung gekommen.

Der unbekannte Motorradfahrer sollte aufgrund technischer Mängel im Bereich der Poststraße in Weidnenau angehalten und kontrolliert werden. Zunächst kam der Zweiradfahrer der Aufforderung nach und hielt an. Anschließend entzog er sich der Kontrolle, indem er mit hoher Geschwindigkeit die Poststraße und anschließend über den Fuß- und Radweg an der Sieg in Richtung Tiergartenstraße flüchtete. Im Bereich des Fuß- und Radweges mussten mehrere Passanten ausweichen. Trotz zahlreicher Hinweise konnte der Motorradfahrer unerkannt flüchten.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Stoffhose und einen schwarzen, offenen Motocross- Helm mit einer Spiegelbrille.

Bei dem Motorrad handelte es sich augenscheinlich um eine schwarze 125er Enduro mit einer goldfarbenen Antriebskette und mehrfarbigen Aufklebern bzw. Farbapplikationen.

Gegen den Unbekannten hat das Siegener Verkehrskommissariat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zeugen, insbesondere Fußgänger, die gefährdet wurden, oder Personen, die Hinweise zu dem Flüchtigen und seinem Zweirad machen können, werden gebeten sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell