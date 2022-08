Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Farbschmierereien im Bereich der Fachhochschule

Kaiserslautern (ots)

Graffitis mit dem Schriftzug "SHOKI" und einiges andere wurde an Wände der FH gesprüht. Bislang unbekannte Täter verewigten sich in der Nacht zum Samstag in der Morlauterer Straße und der näheren Umgebung. Neben der FH wurden Grundstücksmauern in der Fliegerstraße, Fassade und Obelisk an der Meisterschule für Handwerker sowie Stromverteilerkästen und Parkautomaten angegangen. Hinweise auf verdächtige Personen in der Nacht zum Samstag sowie Hinweise zu dem Schriftzug "Shoki" nimmt die Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern unter 0631-369 1250 entgegen./pvd

