Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsspiegel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Einen Verkehrsspiegel haben sich Diebe im Stadtteil Einsiedlerhof unter den Nagel gerissen. Bei der Polizei ging am Donnerstag die Anzeige ein, dass der Spiegel an der Fußgängerunterführung im Bereich des Bahnhofs in der Weilerbacher Straße verschwunden ist. Dass er fehlt, wurde vergangene Woche bemerkt. Seit wann er nicht mehr da ist, steht aktuell nicht fest.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Spiegel zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

