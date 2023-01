Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen 18-Jährigen mit kleinem Arsenal an Waffen fest

Dortmund - Marl (ots)

Freitagnachmittag (6. Januar) hielten Bundespolizisten in Dortmund einen jungen Mann an. Dieser versuchte noch vergeblichst vor ihnen eine Tasche mit Waffen zu verbergen.

Gegen 18:30 Uhr hielten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund auf einen Bahnsteig einen Mann an. Als dieser die Einsatzkräfte bemerkte, versuchte er noch eine vor seinen Füßen abgestellt Plastiktasche vor den Beamten zu verbergen. Als ihn die Polizisten dann auf diese ansprachen und nach dem Inhalt fragten, gab dieser zu, darin Waffen zu transportieren.

Die Bundespolizisten nahmen die Tasche in Augenschein und erkannten zwei Teleskopschlagstöcke, ein verbotenes Einhandmesser, sowie mehrere in Polen hergestellte und in Deutschland nicht zugelassene Feuerwerkskörper.

Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände sicher und leiteten gegen den Mann aus Marl Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell