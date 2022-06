Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Seat beschädigt

Papenburg (ots)

Zwischen dem 12. und dem 15. Juni kam es in Papenburg an der Straße Industriehafen Süd zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines weißen Seat Leon parkte am 12. Juni gegen 22 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz beim dortigen Kindergarten. Als sie am 15. Juni zu ihrem Seat zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Diese Schäden werden auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg (04961-9260) bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell