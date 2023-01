Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Feuerwerk am Bahnsteig - Bundespolizei ermittelt gegen 44-Jährigen

Essen (ots)

Gestern Abend (7. Januar) soll ein Mann in Essen-Dellwig am Bahnsteig mehrere Feuerwerkskörper gezündet haben. Die Einfahrende S9 musste eine Schnellbremsung einleiten.

Gegen 23 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei in Essen. Sie konnten einen Mann festhalten, der vor einen Einfahrenden Zug brennenden Feuerwerkskörper geworfen haben soll. Der Triebfahrzeugführer der S9 erklärte, bei der Einfahrt das Feuerwerk bemerkt zu haben. Als dann brennende Teile davon in den Gleisbereich, vor den Zug geworfen wurden, habe er eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Am Bahnsteig des Haltepunktes Essen-Dellwig Ost stellten die Beamten mehrere vor kurzem abgebrannte pyrotechnische Erzeugnisse fest. Der beschuldigte Essener gab an, sich über mögliche Gefahren keine Gedanken gemacht zu haben.

Nach aktuellen Erkenntnissen sind durch die Schnellbremsung keine Fahrgäste verletzt worden. Die Weiterfahrt der S9 verzögerte sich um mehrere Minuten.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

