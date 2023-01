Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Bei Rot gefahren - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Weil ein Autofahrer am Montagmittag (23.01.2023) bei Rot über die Ampel fuhr, kam es auf der Kreuzung Bielefelder Straße/Pieperstraße/Ehlenbrucher Straße in Kachtenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 43-Jährige war gegen 12 Uhr auf der Bielefelder Straße mit seinem VW Caddy auf dem Weg in Richtung Lage, als er aus ungeklärten Gründen die für ihn rote Ampel missachtete und in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort prallte er mit dem VW T-Roc einer 58-Jährigen zusammen, welche aus der Pieperstraße kam und bei Grün auf die Kreuzung fuhr. Der Mann aus Bünde und die Frau aus Lage wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Beiden Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von circa 13.000 Euro.

