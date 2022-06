Polizei Hagen

POL-HA: Hochzeitskorso nach Verkehrsverstößen gestoppt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Sonntag (05.06.2022) gegen 14.30 meldeten sich Anwohner bei der Polizei Hagen und gaben an, dass in Altenhagen auf offener Straße diverse Tanzdarbietungen mit entsprechender Musik durchgeführt wurden und das dadurch die Ruhe am Feiertag gestört war. Zudem sei die Fahrbahn durch parkende Fahrzeuge blockiert. Eine Streifenwagenbesatzung traf im Bereich der Weißenburger Straße auf eine Hochzeitsgesellschaft mit diversen Autos. Die Einsatzkräfte sensibilisierten die Verantwortlichen und wiesen intensiv auf die ordnungsgemäße Teilnahme am Straßenverkehr und die aktuelle Parksituation hin. Man versicherte, sich daran halten zu wollen, die Autos wegzusetzen und auch nicht im Korso fahren zu wollen. Im Rahmen der Streife wurden die Polizisten allerdings kurze Zeit später auf einen Hochzeitskorso aufmerksam, der die Friedensstraße entlang fuhr. Hierbei konnten neben dem Dauerton einiger Hupen auch mehrfach durchdrehende Reifen und bis in den Drehzahlbegrenzer aufheulende Motoren festgestellt werden. Der Korso mit mehreren hochmotorisierten Fahrzeugen wurde daher durch die Polizei auf der Boeler Straße/Brinkstraße festgesetzt. Im Rahmen dieser Situation konnten mehrere Rotlichtfahrten und eine Nötigung im Straßenverkehr erkannt werden. Ein 23-Jähriger hatte sich nach der Fahrt über eine rote Ampel mit seinem Mercedes quer auf die Boeler Straße gestellt, um weiteren Fahrzeugen des Korsos die Durchfahrt zu ermöglichen. Nach Feststellung der Personalien der Beteiligten und anlassbezogenen Gefährderansprachen mit verkehrsdidaktischem Hintergrund wurden die Fahrzeuge einzeln aus der Kontrolle entlassen. Die Einsatzkräfte schrieben zahlreiche Ordnungswidrigkeitenanzeigen (Parken auf der Fahrbahn/Rotlichtfahrt, teils über eine Sekunde) und eine Strafanzeige (Nötigung im Straßenverkehr). (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell