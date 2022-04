Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220420.5 Schenefeld: Einbruch in Sportlerheim

Schenefeld (ots)

In der Nacht zum Montag ist es in einem Sportheim in Schenefeld zu einem Einbruch gekommen. Der Täter machte Beute im Wert von 300 Euro und richtete einigen Sachschaden an.

Im Zeitraum von Montag, 22.50 Uhr, bis zum Dienstagmorgen verschaffte sich ein Einbrecher auf noch unbekanntem Wege Zutritt zu dem Gebäude des Vereins im Postmeister-Stammer-Weg. Mehrere Räume durchsuchte er nach Stehlgut und nahm schließlich Geldbehältnisse mit. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen an dem Vereinsheim gemacht haben, sollten sich an die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

