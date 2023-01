Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Unfall mit Verletzten im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Drei leicht verletzte Frauen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen (24.01.2023) im Kreuzungsbereich Klingenbergstraße/Lagesche Straße/Nordstraße ereignet hat. Gegen 8 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin (beide aus Lage) in ihrem Ford auf der Nordstraße in Richtung Klingenbergstraße unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach links auf die Lagesche Straße abbiegen wollten, übersah die junge Frau augenscheinlich den vorfahrtberechtigten Renault einer 61-jährigen Detmolderin, die ihr auf der Klingenbergstraße entgegenkam. Beim Zusammenstoß der beiden Wagen wurden alle drei Frauen leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An Ford und Renault, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

