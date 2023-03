POL-AUR: Südbrookmerland - Schwerer Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Schwerer Verkehrsunfall

Zwei Männer sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland schwer verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr kam der 22-jährige Fahrer eines Mercedes aus noch ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Aurich alleinbeteiligt von der Theener Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mercedes landete auf dem Dach. Der 22-jährige Fahrer aus Südbrookmerland und sein 22-jähriger Beifahrer aus Ihlow wurden schwer verletzt. Der Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

