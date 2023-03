Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Pkw /

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Aurich zu einem Diebstahl aus einem Auto. Nach ersten Erkenntnissen sind unbekannte Täter durch den Kofferraum eines grauen VW Polos in den Fahrzeuginnenraum gelangt. Es wurden Bargeld und persönliche Gegenstände entwendet. Der VW stand zum Tatzeitpunkt in der Nicolaistraße. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

