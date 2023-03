Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Schreckschusswaffe sichergestellt/Friedeburg - Zigarettenautomat aufgebrochen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Schreckschusswaffe sichergestellt

Montagabend kam es zu einer Schussabgabe in Friedeburg. Nach verbalen Streitigkeiten in der Straße Lüttmoorland schoss nach ersten Erkenntnissen ein 22-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friedeburg - Zigarettenautomat aufgebrochen

In Friedeburg wurde ein Zigarettenautomat beschädigt. In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter den Automaten an der Wieseder Straße, auf Höhe einer Bäckerei, auf. Geld und Zigaretten wurden entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Personen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

