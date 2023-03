Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsbug - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Marienhafe - Betrunken hinterm Steuer/Aurich - Unfallflucht/Südbrookmerland - Unfall mit Fahrrad/Ihlow - Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsbug - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dienstagabend haben Polizisten in Lütetsburg ein Auto angehalten. Während der Kontrolle auf der Landstraße stellten die Beamten fest, dass der 22-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Marienhafe - Betrunken hinterm Steuer

Mittwochnacht wurde in Marienhafe ein Peugeot von Polizeibeamten angehalten. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Fahrzeugführers vermuteten die Beamten Alkoholkonsum. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Die Atemalkoholkonzentration lag bei über 1,3 Promille. Zudem besaß der Autofahrer keine Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht

Am Dienstag kam es zu einer Unfallflucht in Aurich. Ein derzeit unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von 13 Uhr bis 13.45 Uhr einen schwarzen Audi an der linken, hinteren Tür. Der Audi stand zum Unfallzeitpunkt auf dem Kundenparkplatz eines Großmarktes in der Straße Am Pferdemarkt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Unfall mit Fahrrad

Dienstagnachmittag hat es in Südbrookmerland einen Unfall gegeben. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Ekelser Straße in Richtung Ekels. Auf Höhe des Kreisverkehrs am Ritzweg übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 71-jährige vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 71-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Ihlow - Zeugen nach Unfall gesucht

Dienstagabend, gegen 22 Uhr, hat es in Ihlow einen Unfall gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr auf der Straße zum Mittelhaus in Richtung Emder Straße. Kurz vor der Ems-Jade-Kanal-Brücke fuhr der Autofahrer zu weit nach links und touchiert im Vorbeifahren den VW Golf einer 22-Jährigen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Auto um einen roten Opel mit Auricher Kennzeichen. Personen, die Hinweise auf den Autofahrer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

