Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Pkw-Gespann mit Lkw kollidiert

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Pkw-Gespann mit Lkw kollidiert

Auf der Bundesstraße 72 in Upgant-Schott ist am Montag ein Pkw-Gespann mit einem Lkw kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 49 Jahre alte Fahrer eines Mercedes mit Anhänger auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Marienhafe. Gegen 12.30 Uhr verlor er offenbar in Höhe Siegelsum die Kontrolle über sein Gespann und prallte mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 50-jährige Fahrer des Lkw kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem Skoda Octavia. Der 49-jährige Mercedes-Fahrer und die 55-jährige Beifahrerin im Skoda wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 170.000 Euro geschätzt. Bis etwa 21 Uhr war die Bundesstraße 72 zwischen Marienhafe und Georgsheil für die Aufräum- und Bergungsarbeiten gesperrt.

Aurich - Unfallflucht

In der Raiffeisenstraße in Aurich kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 7 Uhr und 14 Uhr wurde auf einem Parkplatz ein grauer VW Golf beschädigt, vermutlich beim Öffnen der Tür eines daneben geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell