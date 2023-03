Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis/Südbrookmerland - Nicht nur ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Hage - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Südbrookmerland - Berauscht unterwegs/Norddeich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Sonntagabend führten Polizisten eine Verkehrskontrolle in Großefehn durch. Während der Überprüfung in der Kanalstraße Süd stellten die Beamten fest, dass der 40-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestätigte ein Drogenvortest, die Vermutung, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Südbrookmerland - Nicht nur ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht auf Montag hielten Polizeibeamte einen Opel auf der Auricher Straße an. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 54-jährige Autofahrer keine Fahrerlaubnis besessen hat, der Opel nicht versichert war und sich zudem gestohlene Kennzeichen am Auto befanden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Hage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht zu Montag stellten Polizeibeamte in Hage fest, dass ein Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 18-jährige Fiat-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße, ehe die Polizisten ihn kontrollierten. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Südbrookmerland - Berauscht unterwegs

Sonntagabend führten Polizisten eine Verkehrskontrolle in Südbrookmerland durch. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, dass der 40-jährige Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Norddeich - Unfallflucht

Am Sonntag kam es zu einer Unfallflucht in Norddeich. In der Zeit von 9.50 Uhr bis 11.15 Uhr wurde ein grauer Suzuki beschädigt. Dieser stand zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades im Dörper Weg. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund