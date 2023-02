POL-FR: Weil am Rein: Kleinkind auf Fußgängerweg angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag, 07.02.2023, auf Mittwoch, 08.02.2023, über eine nicht verschlossene Nebentür Zutritt in eine Lagerräumlichkeit eines Imbisses in der Turmstraße. Von dort gelangten die Unbekannten durch ein Fenster in den Verkaufsraum des Imbisses. Aus dem Verkaufsraum wurden aus einem Behältnis etwa 200 Euro Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas ...

mehr