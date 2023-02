Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Nagelstudio - eine Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei am Mittwoch, 08.02.2023, gegen 03.30 Uhr, einen Einbruch in ein Studio in der Kirchstraße mit. Er habe gehört wie Scheiben zu Bruch gingen und eine Frau sowie einen Mann gesehen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die Frau in Richtung Aichele Park. Dort konnte die 20-jährige Tatverdächtige von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der Mann konnte unerkannt entkommen. Aus dem Nagelstudio wurden wohl zwei Sparschweine entwendet. In diesen sollen sich etwa 100 Euro Bargeld befunden haben. Der Sachschaden an der eingeschlagenen Scheibe der Eingangstür ist hier nicht bekannt. Da keine Handwerker erreicht wurden, sicherte das Technische Hilfswerk die beschädigte Eingangstür. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 20-jährige Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

