Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Achtung Betrug - Paket bei Ankunft gegen Barzahlung abgeholt oder erhöhte Versandkosten gefordert

Kirchlengern / Vlotho (ots)

(um) Gutgläubig ging eine 35-Jährige aus Kirchlengern bei einem Kauf eines Therapiesets für Pferde aus einer Verkaufsplattform im Internet vor. Das dort angebotene Set sollte von der bislang unbekannte Betrüger für 2.300.- Euro erworben werden. Aus Sicherheitsgründen vereinbarten Käufer und Verkäufer die Aushändigung des übersandten Paketes gegen Barzahlung. Die Frau holte das Paket vor mehreren Tagen ab und erstattete jetzt eine Betrugsanzeige. Zu Hause öffnete sie das Paket und hatte nur Holz und Papier erhalten. Die Verkäuferin war auf ebay dann nicht mehr zu finden. Das Profil ging sofort offline. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Angeboten bzw. Geschäftsgebahren. Abwicklungen auf Verkaufsplattformen können durch verschiedene Schutzsysteme abgesichert werden. Die Vereinbarung die "Katze im Sack zu Kaufen" nutzen Betrüger nach wie vor. Ebenso werden über günstige Verkaufsangebote nur Kunden gelockt, bzw. das Kaufinteresse geweckt. So geschehen bei einer 37-Jährigen aus Vlotho, die Teilkaufbeträge für eine neue Küchenmaschine bereits angezahlt hatte. Die Verkäuferin eines Thermomix wollte dann aber noch mehrere hundert Euro für den Versand ausgezahlt haben. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell