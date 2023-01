Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkohol und Drogenkontrollen - 24-Jähriger Fahrer nach Trunkenheitsfahrt im Polizeigewahrsam

Herford (ots)

(um) Gestern Abend, gegen 22:10 Uhr, bemerkten Beamtinnen und Beamte im Rahmen ihre Alkohol- und Drogenkontrollen einen jungen Mann auf einem Elektroroller auf der Berliner Straße. Das Elektrokleinstfahrzeug hatte ein wacklige Lengstange und die Bremsen des Fahrzeuges waren funktionsunfähig. Der Mann war in Richtung Salzufler Straße unterwegs. In der sich daraufhin anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft und zudem erhärtete sich ein Verdacht des jungen Fahrers auf Drogenkonsum. Der Alkoholtest sowie der Drogenvortest verliefen beide positiv. Der Fahrer musste daraufhin mit zur Entnahme einer Blutprobe, welche durch einen Arzt auf der Dienststelle der Wache an der Hansastraße erfolgte. Kurz vor der Maßnahme agierte der Mann nun derart aggressiv und griff die Beamtinnen und Beamten an, dass er im Nachgang zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam landete, wo er später entlassen werden konnte. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen an der Person fanden die Beamten Drogen, die sichergestellt wurden. Der Roller musste aufgrund fehlender Eigentumsnachweise sichergestellt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei einem Elektrokleinstfahrzeug um ein Kraftfahrzeug, also ein motorangetriebenes Fahrzeug handelt. Insofern tragen bei der Benutzung bzw. dem Fahren mit diesen schnellen kleinen Rollern der Konsum von Alkohol geschweige denn Drogen nicht zur Verkehrssicherheit bei.

