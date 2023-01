Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes stößt gegen geparkten VW - Fahrerin leicht verletzt

Spenge (ots)

(jd) Eine 33-jährige Spengerin fuhr gestern (18.1.) um 7.10 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Bielefelder Straße in Richtung Spenge. Am rechten Straßenrand parkte unmittelbar unter einer Laterne der VW Amarok eines 45-jährigen Spengers. Die Frau stieß mit ihrem Fahrzeug in den geparkten VW, der dadurch etwa zehn Meter nach vorne geschoben wurde. Der VW schlidderte im weiteren Verlauf über einen Gehweg und kam erst an einer Grundstücksbegrenzung zum Stehen. Die Frau wurde durch den Aufprall verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr wurde ebenfalls hinzugerufen und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bielefelder Straße in beide Richtungen gesperrt. Das Verkehrskommissariat Herford hat die Ermittlungen übernommen. Unter anderem wird geprüft, ob zugefrorene Scheiben während der Verkehrsteilnahme zum Zusammenstoß führten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell