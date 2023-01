Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Eine Person leicht verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Eine 50-jährige Frau aus Kirchlengern fuhr gestern (17.1.), um 16.30 Uhr mit ihrem Chevrolet auf dem Horstweg in Richtung Oberbauerschafter Straße und beabsichtigte, an der dortigen Einmündung nach links abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 78-jähriger Mann aus Kirchlengern mit seinem Toyota auf der Oberbauerschafter Straße in Richtung Bünde. Die 50-Jährige hielt ihr Fahrzeug zunächst an, übersah beim Anfahren jedoch augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Toyota. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die 66-jährige Beifahrerin des Kirchlengeraners verletzt wurde. Sie wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell