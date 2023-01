Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bünde (ots)

(sh) In der Nacht zum Mittwoch, 18.01.2023 kam es in Bünde-Ahle auf der Werfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 01:19 Uhr befuhr ein 57 Jähriger Bünder mit seinem Mercedes die Werfer Straße in Richtung Bünde. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte dann mit seinem PKW insgesamt 3 Bäume und blieb anschließend auf der Gegenfahrbahn stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. An dem PKW entstand Totalschaden. Die Strecke musste für die Dauer der Bergungs-u. Aufräumarbeiten bis ca. 03:45 Uhr komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell