Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Handygeschäft ein - Polizei sucht weitere Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 2.30 Uhr hörten mehrere Anwohner der Straße Gehrenberg in der vergangenen Nacht (17.1.) einen lauten Knall und sahen draußen nach der Ursache des Geräuschs. Die Zeugen sahen, dass die Eingangstür eines nahegelegenen Geschäfts demoliert war und ein E-Scooter unmittelbar vor dem Laden lag. Kurz darauf rannten zwei bisher unbekannte Personen aus dem Geschäft und flüchteten zu Fuß Richtung Augustinerplatz. Die nur wenige Minuten später eingetroffenen Polizeibeamten stellten fest, dass die beiden unbekannten Personen offensichtlich einen Gullydeckel nutzen, um die Tür zu demolieren und so in das Gebäude zu gelangen. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ. Allerdings wurden im Nahbereich ein Kindermountainbike und ein Herren-Trekkingrad aufgefunden, die ebenfalls aus dem Geschäft stammten, sowie den bereits zuvor beschriebenen E-Scooter, der vor dem Laden lag. Aus dem Inneren entwendeten die Täter zudem einen weiteren E-Scooter, zwei Headsets sowie neun Smartphones. Der Wert der Gegenstände liegt im vierstelligen Bereich. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren. Eine Person trug ein graues Oberteil mit aufgesetzter Kapuze. Die zweite Person war dunkel gekleidet. Beide trugen eine Sonnenbrille. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

