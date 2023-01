Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Unbekannte entwenden Tablet und Schmuck

Löhne (ots)

(jd) Eine 58-jährige Löhnerin bemerkte am Freitag (13.1.) gegen 19.30 Uhr, dass augenscheinlich jegliche Schränke und Schubladen ihres Wohnbereichs geöffnet und durchwühlt waren. Die Frau hatte ihr Haus an der Geranienstraße um 17.30 Uhr verlassen und dabei sämtliche Türen und Fenster verschlossen. Der oder die unbekannten Täter nutzten offensichtlich die kurze Abwesenheit der Eigentümerin, um in das Haus zu gelangen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass eine Kellertür, die ins Haus führt, gewaltsam angegangen wurde. Zudem haben der oder die Unbekannten die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen. Aus dem Inneren des Hauses wurden nach einer ersten Durchsicht ein Tablet der Marke Apple sowie diverse hochpreisige Schmuckstücke entwendet. Der Wert der Gegenstücke liegt im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr im Bereich der Geranienstraße etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

