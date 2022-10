Reichelsheim (ots) - Am Mittwoch (5.10.) kam es gegen 14 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 47 in Höhe der Spreng, bei dem ein 18 Jahre alter Motorradfahrer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Nach derzeitigem Stand verlor der junge Mann aus Michelstadt auf seinem Weg ...

mehr