Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Werkzeug aus Gartenhütte entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

Nachdem bislang Unbekannte am Mittwoch (5.10.), gegen 16 Uhr, diverse Werkzeuge aus einer Gartenhütte in der Reinheimer Straße entwendeten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Die ungebetenen Gäste gelangten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Hütte. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Werkzeuge und flüchteten unerkannt. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

