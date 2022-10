Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Alleinunfall auf der B47

Motorradfahrer schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Reichelsheim (ots)

Am Mittwoch (5.10.) kam es gegen 14 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 47 in Höhe der Spreng, bei dem ein 18 Jahre alter Motorradfahrer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Nach derzeitigem Stand verlor der junge Mann aus Michelstadt auf seinem Weg in Fahrtrichtung Rehbach, aus noch nicht bekannten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug im Bereich einer Linkskurve. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Leitplanke im Grünstreifenbereich. Infolge der Kollision erlitt der 18-Jährige schwere Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 47 in beide Richtungen voll gesperrt. In diesem Zusammenhang erging eine Rundfunkwarnmeldung. Gegen 15.45 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden. Mit den weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeistation Erbach betraut (Rufnummer 06062/953-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell