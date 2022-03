LPI-SHL: Polizei bittet um Hinweise

Geisa/Eisfeld (ots) - Mittwochabend kamen in Geisa 95 und in Eisfeld 60 Personen zu unangemeldeten Versammlungen zusammen, um ihren Unmut über die aktuelle Corona-Politik zum Ausdruck zu bringen. Teilweise mit Trillerpfeiffen, Trommeln, Fahnen und Tröten zogen die Teilnehmer*innen durch die Orte. Etwa eineinhalb Stunden später lösten sich die Versammlungen wieder auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

