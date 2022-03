LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Zella-Mehlis (ots) - Der VW einer 46-Jährigen wurde Dienstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Wagen der Geschädigten stand zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Talstraße in Zella-Mehlis. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchter geben können, werden ...

mehr