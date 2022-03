Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Der VW einer 46-Jährigen wurde Dienstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Wagen der Geschädigten stand zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Talstraße in Zella-Mehlis. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchter geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell