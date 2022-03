LPI-SHL: Einbruch in Apotheke

Bad Liebenstein (ots) - Beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Ladestraße in Bad Liebenstein beschädigte ein 80-jähriger VW-Fahrer einen geparkten VW-Kleinbus. Der Senior stieg aus, schaute sich die Beschädigungen an, fuhr jedoch anschließend davon. Ein Zeuge reagierte blitzschnell und notierte sich das Kennzeichen, um dieses anschließend der Polizei zu übergeben. Dies ermöglichte den aufnehmenden Beamten die angezeigte Unfallflucht so schnell aufzuklären. Gegen ...

