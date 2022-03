LPI-SHL: Geklärte Unfallflucht

Dillstädt (ots) - Bislang Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 06:50 Uhr, in ein Verwaltungsgebäude im Bodenweg in Dillstädt ein. Sämtliche Türen wurden durch die Täter gewaltsam geöffnet. Anschließend nahmen sie ca. 1.000 Euro Bargeld, diverse Arbeitsgeräte an sich und zapften einen abgestellten Radlader an und klauten dessen Treibstoff. Die Höhe des Entwendungsschaden muss noch ...

