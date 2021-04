Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseaufruf Polizei Andernach, 20.04.2021, Verkehrsunfallflucht in Sankt Sebastian

Andernach (ots)

Geparkter Pkw beschädigt - Zeugenaufruf Sankt Sebastian: Am heutigen Morgen wurde eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug, wurde am heutigen Morgen, in der Hauptstraße, ein abgestellter Pkw VW Golf beschädigt. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von Unfallstelle entfernt. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell