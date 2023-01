POL-HF: Einbruch in Schule - Täter durch Diensthund gestellt

Löhne (ots) - (sls) In der Nacht zu Freitag (13.1.) wurden Polizeibeamte gegen 01.44 Uhr über eine Alarmauslösung an einem Zigarettenautomaten im Bahnhof in Löhne informiert. Bei Eintreffen der Beamten stellten diesen in der Bahnhofshalle deutlichen verbrannten Geruch fest. Ein in der Halle befindlicher Automat wurde augenscheinlich versucht, mit bislang unbekannten Sprengmittel zu öffnen. Der Automat wurde durch die ...

