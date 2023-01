Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrecher auf Gästetoilette ertappt- Flucht durch Fenster

Bünde (ots)

(sls) Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Weseler Straße wurde in der Nacht zu Freitag (13.1.) durch das Klingeln an der Haustür gegen 2.00 Uhr geweckt. Um zu schauen, welche Person sich vor der Haustür befindet, nahm sie einen Blick aus einem Fenster im Obergeschoß, konnte jedoch keine Person mehr vor der Tür erkennen. Kurze Zeit später bemerkte sie laute Geräusche aus dem Erdgeschoß. Sie kontrollierte die Wohnräume und traf auf einen unbekannten Mann auf der Gästetoilette. Durch die Geschädigte wurde die Tür zur Gästetoilette gesichert, so dass der Täter nicht weiter in das Haus eindringen konnte. Er flüchtete anschließend durch das vorher aufgehebelte Fenster der Toilette in unbekannte Richtung. Die Geschädigte alarmierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem ca. 190m großen Mann mit schlanker Statur und dunkler Kleidung verließ bislang negativ. Wir bitten Zeugen, die weitere Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

