Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Landschaftsbaufirma an der Senderstraße bemerkte am Mittwoch (11.1.), um 6.55 Uhr, dass die dortige Lagerhalle nicht mehr verschlossen war. Am Vorabend gegen 17.45 Uhr wurde diese mit zwei Vorhängeschlössern verschlossen. Diese haben der oder die Unbekannten augenscheinlich mittels eines Werkzeugs gewaltsam geöffnet. Nach erster Durchsicht des Gebäudes stellte der Mitarbeiter fest, dass diverse Werkzeuge und Gegenstände fehlten. Einen vor dem Gebäude geparkten Kastenwagen gingen die Unbekannten ebenfalls gewaltsam an und entwendeten verschiedene Werkzeuge, wie etwa einen Winkelschleifer und einen Freischneider. Der Wert der entwendeten Gegenstände aus dem Gebäude und dem Fahrzeug liegt bei rund 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag, 17.45 Uhr und Mittwochmorgen etwas Auffälliges im Bereich der Senderstraße beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

