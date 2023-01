Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Durchsuchungen im Kreis Herford - Bekämpfung von Kinderpornographie

Kreis Herford (ots)

(sls) Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Kriminalpolizei in Herford am gestrigen Dienstag (10.01.), mit Unterstützung von vielen Einsatzkräften, eine Vielzahl von Häusern und Wohnungen in verschiedenen Kommunen des Kreises Herford durchsucht. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen des Vorwurfs von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. So besteht der Verdacht, dass die Tatverdächtigen kinderpornografisches Material besessen und/oder verbreitet haben. Die Polizei war Hinweisen nachgegangen, die den Verdacht derartiger Straftatbestände begründet hatten. Im Zuge der Ermittlungsverfahren erhärteten sich diese Verdachtsmomente, so dass die Staatsanwaltschaft und Gericht Durchsuchungsbeschlüsse für 18 Objekte erließen. Zwischen den einzelnen Verfahren und Beschuldigten bestehen keine Zusammenhänge. Neben der Sicherstellung von Handys, Festplatten, Tablets und Laptops wurde auch Betäubungsmittel aufgefunden. Mit Abschluss der Durchsuchungen gehen die Ermittler der Kriminalpolizei in die Auswertung der Asservate über. Erfahrungsgemäß wird dies einige Zeit in Anspruch nehmen, da insbesondere auf den Speichermedien, Handys und Computern Datenmengen im zu erwartenden Terrabyte-Bereich gesichtet werden müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell