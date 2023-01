Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - VW fährt auf Mercedes auf

Herford (ots)

(jd) Ein 55-jähriger Herforder fuhr am Dienstag (10.1.) gegen 14.35 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld. Zwischen zwei Anschlussstellen zur B239 musste der Mann sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein unmittelbar hinter ihm fahrender 45-jähriger Bielefelder konnte die Geschwindigkeit seines VWs nicht mehr rechtzeitig verringern und fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Herforder leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8500 Euro.

