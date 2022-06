BPOL-FL: Ellerdorf - Kinder legen Steine auf die Bahnschienen; Bundespolizei warnt

Elmshorn (ots) - Dem Mann wurde nach eigenen Angaben seine Geldbörse vor einem Restaurant in Bahnhofsnähe gestohlen. Daraufhin wollte er eine Anzeige bei der Bundespolizei aufgeben. Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr erschien ein 45-jähriger Mann bei der Bundespolizei am Bahnhof Elmshorn, um den Diebstahl seiner Geldbörse samt Inhalt zur Anzeige zu bringen. Er gab an, ...

mehr