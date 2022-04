Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz

Dierdorf (ots)

Am Freitag, den 01.04.2022 zwischen 15:15 Uhr - 16:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Aldi in der Königsberger Straße in Dierdorf. Dabei wurde ein geparkter PKW durch ein unbekanntes Kfz beschädigt. Der Unfallverursachende entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell