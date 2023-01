Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufbruchsversuch scheitert- Zeugen gesucht

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (13.1.) wurden Polizeibeamte gegen 01.44 Uhr über eine Alarmauslösung an einem Zigarettenautomaten im Bahnhof in Löhne informiert. Bei Eintreffen der Beamten stellten diesen in der Bahnhofshalle deutlichen verbrannten Geruch fest. Ein in der Halle befindlicher Automat wurde augenscheinlich versucht, mit bislang unbekannten Sprengmittel zu öffnen. Der Automat wurde durch die Detonation beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Der Gehäusedeckel wurde deformiert und eine Abdeckung für ein Kartenfach abgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen des Aufbruchsversuchs. Wer hat verdächtige Personen vor oder auch nach der Tat im Bereich des Bahnhofes beobachtet und kann Angaben dazu machen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell