POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim beteiligt sich an länderübergreifenden Geschwindigkeitskontrollen

Hildesheim (ots) - Gronau(oss). Am vergangenen Wochenende kam es von Freitag auf Samstag zu Farbschmierereien in Betheln, Alte Schulstraße. Unbekannte sprühten mit schwarzer Farbe ein "A" im Kreis an das Privathaus eines 79-jährigen Anwohners. Dies Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit de Polizei Gronau (05182-923370) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr