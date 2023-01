Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrüger- Phantombild erstellt -bitte kreisweit veröffentlichen-

Herford Bünde Löhne Enger Spenge Vlotho Kirchlengern Rödinghausen Hiddenhausen (ots)

Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannten Täters. Am 28.04.2022 wurde eine 67-Jährige Geschädigte per Telefon aufgefordert, eine fünfstellige Bargeldsumme bereitzustellen, um die Inhaftierung eines Familienangehörigen zu vermeiden. Die Betroffene schenkte dem Anrufer Glauben und hob die Summe von ihrem Konto ab. Nach Übergabe des Geldbetrages in Bielefeld an eine männliche Person verschwand dieser in unbekannte Richtung. Erst anschließend stellte sie an ihrer Wohnanschrift den Betrug fest. Anhand der Beschreibung der Geschädigten konnte ein Phantombild des vermeintlichen Betrügers erstellt werden. Der schlanke Täter konnte jedoch bislang über die Ermittlungen nicht identifiziert werden. Daher kann jetzt mit dem Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld eine Öffentlichkeitsfahndung erfolgen. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Foto bzw. kann Angaben zu dieser Person machen? Zur Tatzeit trug der Täter eine dunkle Stoffhose, eine auberginefarbene Blousonjacke und eine Brille mit durchsichtigem Plastikrahmen.

Das Bild zur Fahndung befindet sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/96154 Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

